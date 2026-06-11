عقب إصابتها في حادث مروري.. وفاة الطبيبة هناء شعبان رئيس قسم العلاج الطبيعي بأورام سمالوط بالمنيا

توفت هناء شعبان، أخصائية العلاج الطبيعي ومدير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أورام سمالوط شمال المنيا ، متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها إثر حادث سير على طريق الشيخ فضل بمركز بني مزار، بعد رحلة معاناة استمرت لأكثر من شهر داخل المستشفى.

فقد تعرضت الدكتورة هناء شعبان لإصابات خطيرة جراء الحادث، دخلت على إثرها في غيبوبة كاملة، وظلت تتلقى الرعاية الطبية المكثفة على مدار الأسابيع الماضية، وسط دعوات الأهالي ومرضاها ومحبيها بالشفاء، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي المنيا عقب إعلان خبر وفاتها، حيث عُرفت الراحلة بحسن الخلق والإخلاص في عملها، وتمتعها بسمعة طيبة بين مرضاها وزملائها، إذ كانت تحرص على متابعة الحالات بنفسها وتقديم الدعم والمساعدة للمرضى، خاصة غير القادرين منهم.

وأكد عدد من المقربين والمرضى أن الدكتورة هناء شعبان كانت مثالًا للإنسانية والرحمة، ولم تتأخر يومًا عن مساعدة محتاج أو تقديم الخدمة الطبية لمن لا يملك تكلفة العلاج، ما جعلها تحظى بمحبة واسعة داخل المجتمع.



وتداول أهالي المنيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلمات النعي والدعاء لها، مستذكرين مواقفها الإنسانية وعطاءها المهني خلال سنوات عملها في مجال العلاج الطبيعي. وتم تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن بين أسرتها وأصدقائها ومحبيها.

وتقدم أهالي المنيا بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

​ومن جانبه نعي الدكتور محمود عمر عبد الوهاب ​وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، ​وجميع العاملين بمديرية الصحة ، بأحرّ التعازي وخالص المواساة لأسرة الدكتورة هناء شعبان عبد السلام رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أورام سمالوط، التي توفت إثر إصابتها في حادث مروري سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وزملائها الصبر والسلوان، و​إنا لله وإنا إليه راجعون