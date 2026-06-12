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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رامي فتح الله: تطوير المهنة ضرورة لمواكبة التحول الرقمي ودعم تنافسية الاقتصاد المصري

ضرائب
ضرائب
ولاء عبد الكريم

أكد رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن إعادة تشكيل لجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مواءمة البيئة المالية في مصر مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
 

مواءمة دولية ضرورية
 

وأوضح أن تطوير المعايير المحاسبية بات ضرورة ملحة في ظل اعتماد الأسواق الحديثة على جودة الإفصاح المالي وشفافية البيانات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل المحلية والدولية.
 

تحول مهني رقمي
 

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى نموذج مهني أكثر تطورًا يقوم على التخصص والتحول الرقمي ورفع كفاءة الممارسين، إلى جانب وضع أطر واضحة للمسؤوليات المهنية بما ينعكس على جودة التقارير المالية والامتثال الضريبي.
 

دعم المشروعات الصغيرة
 

وأشار فتح الله إلى أهمية منح أولوية لتطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لدورها في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات يعزز اندماجها في الاقتصاد الرسمي.
 

تعزيز المشاركة المهنية
 

وشدد على ضرورة توسيع المشاركة المهنية في تطوير المعايير، والاستفادة من خبرات الجمعيات والهيئات المتخصصة، بما يضمن إصدار معايير قابلة للتطبيق العملي تدعم الاستقرار المالي وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

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