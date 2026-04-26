طه جبريل

أصل الحكاية

من هو كول آلين؟.. تفاصيل مثيرة عن منفذ حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض

ولاء عادل

في حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة حول الشخص المتهم بإطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهو الحدث الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داخل فندق واشنطن هيلتون.

خلفية شخصية وتعليمية

ووفقًا لوكالات، أوضحت المعلومات الأولية أن المتهم يُدعى كول توماس آلين، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وينتمي إلى ولاية كاليفورنيا. وتشير سيرته إلى أنه مهندس ميكانيكي، إضافة إلى عمله في تطوير الألعاب بشكل مستقل، ما يعكس اهتمامًا واضحًا بالمجالات التقنية.
وتُظهر بياناته أنه تلقى تعليمه في معهد Caltech، كما حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، وهو ما يضعه ضمن فئة أصحاب التأهيل الأكاديمي المتقدم.

نشاطه المهني

بحسب حسابه على منصة LinkedIn، كان يعمل بدوام جزئي منذ مارس 2020 لدى شركة C2 Education، المتخصصة في تدريب الطلاب على اختبارات SAT وACT. وفي نهاية عام 2024، حصل على لقب "معلم الشهر"، في إشارة إلى تميزه داخل بيئة العمل.
وفي سياق آخر، عرّف نفسه منذ عام 2018 كمطور ألعاب مستقل، حيث قام بإطلاق لعبة قتالية بعنوان Bohrdom عبر منصة Steam، ضمن محاولاته في مجال صناعة الألعاب.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لشرطة العاصمة، تمكن المتهم من تجاوز نقطة تفتيش تابعة لجهاز الخدمة السرية، وكان بحوزته عدة أسلحة، بينها بندقية صيد ومسدس، بالإضافة إلى سكاكين.
وسارعت قوات الأمن إلى التعامل مع الموقف، حيث تم توقيفه قبل تصاعد الأحداث. وخلال الواقعة، أُصيب أحد عناصر الخدمة السرية بطلق ناري في الصدر، إلا أن سترته الواقية ساهمت في حمايته من إصابة خطيرة.

تحقيقات مفتوحة ودوافع غير معروفة

حتى الآن، لم تتضح الأسباب التي دفعت المتهم لتنفيذ الهجوم، كما لم تؤكد الجهات المختصة ما إذا كان يستهدف الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر أو الحضور من الصحفيين.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، في ظل حساسية المكان والفعالية التي شهدت الواقعة.

كول آلين البيت الأبيض عشاء البيت الأبيض حادث عشاء البيت الأبيض منفذ حادث عشاء البيت الأبيض عشاء مراسلي البيت الأبيض

