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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد قدري يطرح أم الدنيا ثاني أغنيات مشروعه الوطني الجديد

أغنية أم الدنيا
أغنية أم الدنيا

طرح المطرب محمد قدري أغنيته الوطنية  «أم الدنيا» ثاني أغنيات مشروعه الفني الوطني الذي يحمل الاسم نفسه، وذلك بعد أيام من إطلاق أولى أغاني المشروع «زي الجبل» الأسبوع الماضي.

أغنية أم الدنيا

الأغنية من كلمات وألحان ورؤية محمد قدري، فيما تولى المونتاج مصطفى حافظ، وتأتي في إطار مشروع غنائي يهدف لتقديم أعمال وطنية تعبر عن مكانة مصر وقيمتها التاريخية والإنسانية على مدار الشهر احتفالا بمرور ١٣ عام على ثورة يونيو.

وتحمل الأغنية رسالة فخر وانتماء لمصر، من خلال كلمات تؤكد دورها التاريخي واحتضانها لأبنائها، حيث تقول *كلمات أم الدنيا*

أم الدنيا تبقى مين؟

أم الدنيا تبقى مين؟

أم الدنيا تبقى مصر

فين تلاقي حضن دافي؟

غير في حضن الغالية مصر

أم الدنيا مش كلمة وخلاص

دي حكاية ثابتة من زمان

شايلة دايمًا مسئولية

وحارسة غيرها من الأذية

مَدِت إيديها بالخير لغيرها

وعلى الجراح سابقة علشان تداوي

أم الدنيا تبقى مين؟

أم الدنيا تبقى مصر

فين تلاقي حضن دافي؟

غير في حضن الغالية مصر

لا في يوم طَلبِت مُقابِل

ولا يوم على حد مَنِت

شايلة هم طمع الأعَادِي

وشادة حِيلها على كل قاسي

ولا يوم رَفَعِت ايديها

إلا لرب العالمين

أم الدنيا تبقى مين؟

أم الدنيا تبقى مصر

فين تلاقي حضن دافي؟

غير في حضن الغالية مصر

مهما الدنيا تزيد تحدي

ومهما الصعب يكون شديد

تفضل واقفة زي أم

والكل في دايرة متطمنين

أيوة هي بلد الحضارة 

ولسة نورها مالي السنين

عرفتوا أم الدنيا مين

أم الدنيا تبقى مصر

محمد قدري أغنية أم الدنيا مصر

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