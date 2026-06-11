بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

طرح الفنان مصطفى قمر أحدث فيديو كليباته بعنوان «أنا»، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد «قمر قمرين»، وذلك عبر موقع «يوتيوب» والمنصات الموسيقية المختلفة.



وظهر مصطفى قمر خلال أحداث الكليب بإطلالة مختلفة، حيث تدور فكرة العمل في إطار يعتمد على المؤثرات البصرية والجرافيك، ليقدم تجربة بصرية جديدة تتماشى مع أجواء الأغنية.



أغنية «أنا» من كلمات عمرو الجارم، وألحان جوليو، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، الذي تولى أيضًا إخراج الكليب، في تعاون فني يجمع بين الطابع الغنائي العصري والصورة البصرية الحديثة.

واعتمد صناع العمل على تقنيات متطورة في تنفيذ الكليب، من بينها مؤثرات الـCGI والجرافيك، بما يضفي طابعًا مختلفًا على الأغنية ويمنحها شكلًا بصريًا مميزًا.

ألبوم «قمر قمرين»

ويأتي طرح «أنا» ضمن أغنيات ألبوم «قمر قمرين»، الذي شهد تفاعلًا ملحوظًا منذ إطلاقه، وحقق عدد من أغنياته نسب مشاهدة واستماع مرتفعة عبر مختلف المنصات الرقمية.