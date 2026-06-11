تركي آل الشيخ ينشر فيديو جديدًا من كواليس مسلسل الأمير بطولة أحمد عز

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تشويق الجمهور لمسلسل «الأمير»، بطولة الفنان أحمد عز، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو جديدًا من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».



وأرفق تركي آل الشيخ الفيديو بتعليق أثار حماس المتابعين، حيث كتب: «مسلسل للتاريخ إن شاء الله مع النجم الكبير أحمد عز ونخبة من الفنانين العرب والعالميين».

مسلسل «الأمير»

ويعد مسلسل «الأمير» من الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الترقب التي صاحبت الإعلان عنه، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم العرب والعالميين في أحداثه.

ومسلسل الأمير من بطولة أحمد عز وأمية خليل وعدد كبير من الابطال وهو تأليف صلاح الجهينى واخراج ستيفن هوبكنز.