مصطفى قمر يستعد لطرح كليب "أنا" بمفاجآت جديدة

شوق النجم مصطفى قمر جمهوره لأحدث أغنياته التي تحمل اسم «أنا»، والمقرر طرحها يوم الخميس المقبل عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن أغنيات ألبومه الأخير «قمر قمرين».

ونشر مصطفى قمر البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، مكتفيًا بتعليق مقتضب جاء فيه: «قريبًا»، وهو ما أثار حالة من التفاعل والحماس بين جمهوره، الذين ينتظرون العمل الجديد بشغف كبير.

وتعد أغنية «أنا» واحدة من أبرز أغنيات ألبوم «قمر قمرين»، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا منذ طرحه، خاصة بعد إطلاق نحو خمس أغنيات منه حصدت تفاعلًا واسعًا ونسب مشاهدة واستماع مرتفعة عبر مختلف المنصات.

ويحمل العمل الجديد توقيع الشاعر عمرو الجارم في الكلمات، فيما وضع ألحانه جوليو، وتولى التوزيع الموسيقي كريم عبد الوهاب، في تعاون فني يسعى من خلاله مصطفى قمر إلى تقديم عمل مختلف يجمع بين الحداثة والطابع الغنائي الذي اشتهر به على مدار مشواره الفني.

ولم يقتصر الاهتمام في الأغنية على الجانب الموسيقي فقط، بل حرص مصطفى قمر على تقديمها بصورة بصرية مميزة، حيث تم تصويرها باستخدام أحدث تقنيات الجرافيك والـ CGI، في خطوة تعكس اهتمامه الدائم بتقديم كليبات تحمل أفكارًا مبتكرة وجودة إنتاجية عالية، وهو النهج الذي عُرف به طوال مسيرته الفنية باعتباره أحد أبرز النجوم الذين أولوا اهتمامًا خاصًا بالصورة الموسيقية.

أغنية أنا

ومن المنتظر أن تتضمن أغنية «أنا» عددًا من المفاجآت الفنية والبصرية التي سيتم الكشف عنها مع طرحها رسميًا، وسط توقعات بأن تحقق الأغنية صدى واسعًا بين الجمهور، خاصة في ظل حالة الترقب التي صاحبت الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

ويواصل مصطفى قمر من خلال ألبوم «قمر قمرين» تقديم أعمال غنائية متنوعة، تؤكد حرصه على التجديد ومواكبة التطورات الفنية، مع الحفاظ على بصمته الخاصة التي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.