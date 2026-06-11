بعد شكوى أشرف زكي | إحالة الغيطي إلى التحقيق بسبب عبد العزيز مخيون

أعلنت نقابة الإعلاميين استدعاء الإعلامي محمد الغيطي وإحالته إلى التحقيق، وذلك على خلفية شكوى رسمية تقدم بها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.



وأوضح البيان أن الدكتور أشرف زكي تقدم بشكوى إلى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اعتراضًا على تناول الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج «البصمة»، بعض الموضوعات المتعلقة بالفنان الراحل عبد العزيز مخيون، والتي رأت النقابة أنه كان من غير المناسب التطرق إليها.



وبناءً على الشكوى، أصدر الدكتور طارق سعدة قرارًا باستدعاء محمد الغيطي وإحالته إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وفي السياق ذاته، ناشدت نقابة الإعلاميين جميع أعضائها والعاملين في الشعب الخمس «الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة الإعلامية» ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن الحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي.

وفاة عبد العزيز مخيون

يُذكر أن الفنان القدير عبدالعزيز مخيون رحل صباح أمس الاربعاء ، بعد أزمة صحية تعرض لها في أيامه الأخيرة تاركًا خلفه مشوارًا فنيًا حافلًا بالأعمال التي رسخت اسمه بين أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي.