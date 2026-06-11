ماذا قال محمد الغيطي عن عبدالعزيز مخيون؟.. أزمة تنتهي بحذف الحلقة

أثارت حلقة برنامج “البصمة” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي عبر قناة الشمس جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، قبل أن يتم حذفها من منصات القناة.

وخلال الحلقة، تعمد الغيطي بحسب ما تم تداوله ذكر وقائع تمس الحياة الخاصة للفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، حيث تطرق إلى تفاصيل عن واقعة مؤسفة حدثت قبل سنوات، مرتبطة بخلافات أسرية وخيانة زوجية، كما تحدث عن طبيعة علاقته بالراحل واصفًا إياها بأنها علاقة صداقة وقرب.

كما أشار إلى ما وصفه بسرّ يتعلق بإصابة الفنان بورم في المخ، وهو ما لم يُعلن عنه في حياته، إلى جانب استمراره في سرد وقائع قال إنها أثرت على حالته النفسية.

وتطرق أيضًا وفق ما أُثير إلى حادث قيادة نجل الفنان للسيارة ودهسه لأحد الأشخاص قبل أشهر، مشيرًا إلى أن الحادث كان له تأثير على الحالة الصحية والنفسية له.

وأثارت الحلقة حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى تقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اعتراضًا على ما تضمنته من محتوى، قبل أن يتم حذف الحلقة لاحقًا من القناة.