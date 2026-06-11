كاملة أبو ذكري تنفي وجود خلاف مع خالد النبوي: “عيب تقولوا كلام كذب”

نفت المخرجة كاملة أبو ذكري ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود أي خلافات بينها وبين الفنان خالد النبوي، على خلفية الشائعات التي زعمت أن مسلسل “مصطفى محمود” كان سببًا في توتر العلاقة بينهما، خاصة بعد تداول أنباء حول ترشيح النبوي في وقت سابق للعمل.

وعبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، علّقت كاملة أبو ذكري على ما تم تداوله قائلة: “أستاذ خالد النبوي صديقي وأستاذي وأخويا، ولا عمري أقدر أزعله أو أزعل منه.. عيب تقولوا كلام كذب”.

وجاء تعليق المخرجة ليحسم الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وينفي بشكل قاطع وجود أي خلافات مع الفنان خالد النبوي، مؤكدة على قوة العلاقة الفنية والإنسانية التي تجمعهما.

وكانت خلال الفترة الماضية قد انتشرت شائعات حول وقوع خلاف بين الطرفين بسبب بعض التفاصيل المتعلقة بالعمل الدرامي، وهو ما نفته المخرجة بشكل واضح