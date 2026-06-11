بعد الجدل المثار حول أحد المشاهد.. فريق عائشة لا تستطيع الطيران يطالب بلجنة مستقلة لتقصي الحقائق

أصدر فريق عمل فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» بيانًا رسميًا للرد على الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن ظروف تصوير أحد مشاهد الفيلم، مؤكدًا احترامه الكامل لتجربة الممثلة التي تحدثت عن الواقعة وحقها في التعبير عن مشاعرها وما تعرضت له أثناء التصوير.

وأوضح فريق العمل، في بيان نشره المخرج مراد مصطفى، أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب التحقق من جميع التفاصيل والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن الممثلة صاحبة الواقعة شاركت في مشهد واحد فقط ضمن أحداث الفيلم، وليست بطلة العمل، مؤكدًا أن بعض المعلومات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية لم ترد في منشورها الأصلي، وهو ما ساهم في اتساع دائرة الجدل حول القضية.

وأكد فريق الفيلم أن احترام رواية الممثلة لا يتعارض مع ضرورة الوصول إلى صورة كاملة لما حدث، داعيًا إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة تضم متخصصين في صناعة السينما وحقوقيين وممثلين عن الجهات المعنية ببيئات العمل الآمنة، من أجل مراجعة الوقائع والاستماع إلى جميع الأطراف.

كما أعلن فريق العمل استعداده الكامل للتعاون مع أي لجنة يتم الاتفاق عليها، وتقديم كافة المواد والمعلومات المتعلقة بالمشهد محل الجدل، مؤكدًا أن الهدف ليس الدفاع عن العمل أو إصدار أحكام مسبقة، وإنما الوصول إلى الحقيقة وتعزيز معايير السلامة والشفافية داخل مواقع التصوير.

فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران»

يذكر أن فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يواصل حصد النجاحات في المهرجانات الدولية، بعدما فاز مؤخرًا بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان عنابة السينمائي المتوسطي بالجزائر، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان قبرص السينمائي الدولي.

أحداث فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران»

وتدور أحداث الفيلم حول «عائشة»، وهي شابة سودانية تعيش في القاهرة وتواجه العديد من التحديات الإنسانية والاجتماعية، وسط صراعات معقدة تؤثر على مسار حياتها.

والفيلم من إخراج مراد مصطفى، ويشارك في بطولته بوليانا سيمون، وزياد ظاظا، وعماد غنيم، وممدوح صالح.