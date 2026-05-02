«عائشة لا تستطيع الطيران» يحصد جائزة أفضل فيلم فى مهرجان عنابة

حقق فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى نجاحاً جديداً، بعدما حصد الجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائى طويل بمهرجان عنابة السينمائي المتوسطي، بالجزائر.

كما فاز الفيلم منذ أيام أيضا بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان قبرص السينمائي الدولي فى دورته الـ 26.

ويستعد الفيلم لانطلاق عرضه خلال الفترة المقبلة في عدد من الدول العربية المختلفة، منها لبنان وتونس والمغرب، بعدما عرض خلال أبريل الماضي في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية.

فيلم “عائشة لا تستطيع الطيران” إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان، ويدور حول عائشة، وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية.

عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة غير أخلاقية مقابل حمايتها، ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه. تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، ما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.

أبطال فيلم عائشة لا تستيطع الطيران

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، ومهندسة ديكور إيمان العلبي.