بعد نشوب حريق.. محمد محمود يكشف موعد استكمال تصوير مسلسل "بيت بابا2".. خاص

كشف الفنان محمد محمود عن تطورات نشوب حريق فى لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2” بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال محمد محمود فى تصريح خاص لـ صدى البلد : لم اكن بلوكيشن تصوير المسلسل لحظة نشوب الحريق ولكن كما علمت من صناع العمل أن الحريق لم يتسبب فى أى خسائر بالأرواح وتم السيطرة الكاملة على الحريق ومن المقرر ان يستكمل فريق العمل تصوير المسلسل غدا فى الديكورات التى لم تطلها النار.

تفاصيل مسلسل بيت بابا

وقد علم موقع “صدى البلد” ، من مصادره الخاصة عن الاستعدادات النهائية لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا، بطولة الفنان محمد أنور، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل ولفت أنظار الجمهور والنقاد.

ويأتي بدء التصوير في إطار التحضيرات المكثفة التي تجريها الشركة المنتجة، حيث يعمل فريق العمل خلال الفترة الحالية على استكمال ترشيح باقي أبطال الجزء الثاني، إلى جانب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، تمهيدا لانطلاق التصوير في الموعد المحدد.

الجزء الجديد سيشهد تطورات درامية مهمة في الأحداث، مع استمرار الخط الكوميدي الاجتماعي الذي ميّز الجزء الأول، إلى جانب إدخال شخصيات جديدة تضيف أبعادًا مختلفة للقصة، وتفتح مسارات درامية أوسع تتناسب مع توقعات الجمهور.

ومن المنتظر أن يستكمل الفنان محمد أنور تقديم شخصيته في العمل، مع إضافة بعض التحديات الجديدة التي تواجهها الشخصية خلال الأحداث، وهو ما يرفع من مستوى التشويق والإثارة في العمل، خاصة بعد تفاعل الجمهور الكبير مع أدائه في الجزء الأول.

كما يواصل فريق الإخراج اختيار مواقع التصوير المناسبة، إلى جانب وضع خطة زمنية دقيقة تضمن الانتهاء من التصوير في الوقت المحدد، تمهيدًا لعرض العمل خلال الموسم الدرامي المقبل، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو أكبر من الجزء الأول.

يذكر أن مسلسل “بيت بابا” يُعد من الأعمال التي لاقت رواجًا واسعًا منذ عرضها الأول، نظرًا لطابعه الكوميدي الاجتماعي، واعتماده على مواقف قريبة من حياة الجمهور، وهو ما ساهم في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.