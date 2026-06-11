محمود الليثي يحتفل بعيد ميلاده بطرح كليب «الحقوني» مع عمر كمال وسارة الزكريا

احتفل المطرب الشعبي محمود الليثي بعيد ميلاده بطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ألحقوني»، والتي يقدمها بمشاركة الفنان عمر كمال والمطربة سارة الزكريا، وذلك عبر موقع يوتيوب.

وتحمل الأغنية طابعًا شعبيًا، وهي من كلمات إسلام المصري، وألحان أوكا وأورتيجا، وتوزيع باسم منير، فيما تولى أمير صابر إخراج الكليب.

أغاني محمود الليثي

ويواصل محمود الليثي نشاطه الغنائي خلال الفترة الحالية، بعدما طرح مؤخرًا أغنية «البابا» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد يوسف، وألحان سيف نور، وتوزيع زيزو المايسترو، بينما أخرج الكليب تامر سليم.

وكان الليثي قد حقق نجاحًا لافتًا مؤخرًا من خلال أغنية "سطلانة"، التي قدمها بمشاركة عبدالباسط حمودة وحمدي بتشان وحسن الخلعي ضمن فيلم "بعد الشر"، والتي عادت للظهور مجددًا بعد استخدامها في أحد الأعمال الأجنبية

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كانت أغنية "من صغرنا مع بعضنا" على طريقة الديو مع المطرب فتحي مصطفى كامل، وهي من كلمات إسلام فانتا وتوزيع الخضري.