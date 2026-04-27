بعد دعمه لـ شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه البابا

طرح الفنان محمود الليثي أحدث أغنياته التي تحمل اسم "البابا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد يوسف، وألحان سيف نور، وتوزيع زيزو المايسترو، فيما أخرج الكليب تامر سليم.

ويأتي طرح الأغنية بعد ظهور محمود الليثي كأحد أبرز الداعمين للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث عبّر عن مساندته لها بكلمات أشاد خلالها بموهبتها ومكانتها لدى الجمهور، مؤكدًا أن دعم الزملاء واجب إنساني.

أعمال محمود الليثي

وكان الليثي قد حقق نجاحًا لافتًا مؤخرًا من خلال أغنية "سطلانة"، التي قدمها بمشاركة عبدالباسط حمودة وحمدي بتشان وحسن الخلعي ضمن فيلم "بعد الشر"، والتي عادت للظهور مجددًا بعد استخدامها في أحد الأعمال الأجنبية

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كانت أغنية "من صغرنا مع بعضنا" على طريقة الديو مع المطرب فتحي مصطفى كامل، وهي من كلمات إسلام فانتا وتوزيع الخضري.