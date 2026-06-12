رغم اقتراب الاتفاق.. دوي انفجار قرب ساحل سيريك جنوب إيران والأسباب مجهولة

أفادت وكالة مهر الإيرانية، يوم الجمعة بدوي انفجار في البحر على بعد نحو كيلومترين من ساحل سيريك جنوبي البلاد والأسباب مجهولة.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن عدد من الملفات التي من شأنها أن تنهي الحرب بين البلدين والتي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن التقارير التي تتحدث عن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة "مجرد تكهنات"، وأن طهران لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أي اتفاق.

وأوضح بقائي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن قطر وباكستان "تلعبان دور الوسيط النشط"، لكنه أضاف أن "التصرفات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية".

وتابع بقائي، وفقًا لإرنا: "منذ البداية، كان وضع المفاوضات واضحًا لنا، وقد تم الانتهاء من جزء كبير من النص. ومع ذلك، استمر الأمريكيون في تغيير مواقفهم".

وأضاف أن إيران "أثبتت أنها لا تتنازل عما حددته كخطوط حمراء".

وقال: "حتى الآن، لم تتوصل إيران إلى قرار نهائي بشأن أي اتفاق".

كما أشار إلى أن الوضع في مضيق هرمز أصبح "أقل أمانًا بسبب التصرفات الأمريكية".