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عايدة رياض: أتمنى تجسيد دور أمينة رزق في فيلم بائعة الخبز| خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عايدة رياض: أتمنى تجسيد دور أمينة رزق في فيلم بائعة الخبز| خاص

عايدة رياض
عايدة رياض
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة عايدة رياض عن سبب ابتعادها عن المشاركة في الأعمال السينمائية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن هناك بعض التحديات المتعلقة بالإنتاج أثرت على تواجدها في السينما.

كما أعربت عن رغبتها في العودة مجددًا من خلال أعمال فنية مختلفة، متمنية تقديم أدوار قوية مثل شخصية الفنانة الراحلة أمينة رزق بفيلم "بائعة الخبز”. 

وقالت عايدة رياض لـ “صدى البلد”، إنها تتمنى تجسيد الشخصية التي قدمتها أمينة رزق ضمن أحداث الفيلم ومشاركة الجيل الجديد من أصحاب المواهب المميزة مثل أحمد مالك وعصام عمر ، مشيرة إلى إعجابها الشديد بالعمل رغم مرور سنوات عديدة عليه إلا إنه من أقوى الأعمال السينمائية. 

مسلسل بابا وماما جيران 

وشاركت عايدة رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “بابا وماما جيران” الذى حقق نجاحا كبيرا وهو مكون من 15 حلقة ويعرض وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، من إنتاج صباح إخوان وتأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم. 

عايدة رياض اعمال عايدة رياض فيلم بائعة الخبز أمينة رزق

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