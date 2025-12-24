عايدة رياض تنضم لـ مسلسل فرصة عمل

كشفت الفنانة عايدة رياض عن مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، أبرزها مسلسل «فرصة عمل»، إلى جانب مسلسلي «بيت بابا» و«درش» بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وقالت عايدة رياض، في تصريحات لـ«صدى البلد»، إنها تشارك في مسلسل «فرصة عمل» من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها تحمل مفاجأة خاصة.

وعبرت عن أملها في أن ينال العمل- عند عرضه- إعجاب الجمهور.

وأضافت أنها تشارك أيضًا في مسلسل «بيت بابا» ومسلسل «درش»، مؤكدة أن الشخصيات التي تجسدها في الأعمال الثلاثة مختلفة تمامًا عن بعضها، وهو ما يمثل تحديًا فنيًا تحرص عليه في اختياراتها.

يُذكر أن عايدة رياض تُعد من الفنانات اللاتي يتميزن بالتنوع في أدوارهن، وتحرص دائمًا على تقديم شخصيات جديدة ومختلفة في كل عمل درامي تشارك فيه.