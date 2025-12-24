قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
أحمد موسى: «البرادعي» كان «بيتخنق» من العشوائيات.. والدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية|فيديو
فن وثقافة

عايدة رياض تنضم لـ مسلسل فرصة عمل

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض
أوركيد سامي

كشفت الفنانة عايدة رياض عن مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، أبرزها مسلسل «فرصة عمل»، إلى جانب مسلسلي «بيت بابا» و«درش» بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وقالت عايدة رياض، في تصريحات لـ«صدى البلد»، إنها تشارك في مسلسل «فرصة عمل» من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها تحمل مفاجأة خاصة.

وعبرت عن أملها في أن ينال العمل- عند عرضه- إعجاب الجمهور.

وأضافت أنها تشارك أيضًا في مسلسل «بيت بابا» ومسلسل «درش»، مؤكدة أن الشخصيات التي تجسدها في الأعمال الثلاثة مختلفة تمامًا عن بعضها، وهو ما يمثل تحديًا فنيًا تحرص عليه في اختياراتها.

يُذكر أن عايدة رياض تُعد من الفنانات اللاتي يتميزن بالتنوع في أدوارهن، وتحرص دائمًا على تقديم شخصيات جديدة ومختلفة في كل عمل درامي تشارك فيه.

