أسباب غير متوقعة لظهور الهالات السوداء

يرغب عدد كبير من النساءقي معرفة أسباب ظهور الهالات السوداء المختلفة للتمكن من الوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقعsmytten نكشف لكم أهم أسباب الهالات السوداء.

قلة النوم

أحد الأسباب الأكثر شيوعاً هو قلة النوم التي يمكن أن تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية، مما يخلق مظهر الهالات السوداء تحت العينين.

الإجهاد والتعب



قد يكون التخطيط لحفل الزفاف أمراً مرهقاً ويؤدي التوتر إلى الإرهاق، مما قد يزيد من انتفاخ العينين والهالات السوداء.

3. الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء قد يجعل بشرتك تبدو باهتة، واحتباس السوائل قد يؤدي إلى الانتفاخ.

4. علم الوراثة

في بعض الأحيان، تكون الهالات السوداء تحت العينين وراثية ويمكن أن تظهر بسبب رقة الجلد أو زيادة التصبغ.

5. الشيخوخة

مع تقدمنا في العمر، تفقد البشرة مرونتها، مما يجعل الهالات السوداء والانتفاخ أكثر وضوحاً.

