قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق ضخم في مصفاة للنفط بالعاصمة الكوبية هافانا
غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية
توجيه تهمة لنجم مانشستر سيتي بعد تصريحاته.. تفاصيل
لأول مرة .. أوسكار رويز يتوجه إلى الصعيد لمتابعة وتقييم الحكام
خلفا لفرانك .. تقارير تكشف عن مدرب توتنهام الجديد
دول عربية تحسم موعد أول أيام رمضان 2026.. ما موقف مصر؟
أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة في الإمارات 13 فبراير 2026
صحراء بيوضة| حكاية كنز استراتيجي يدر مليارات على السودان.. خريطة جديدة للثروة في أفريقيا
ضرب البرنامج النووي.. تصعيد أمريكي ضد إيران وإرسال 12 طائرة للمنطقة
3 ملايين يورو.. تطور مثير في تجديد عقد الكعبي مع أولمبياكوس
قبل مناقشته في البرلمان.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة لادا جرانتا موديل 2020‏.

تأتي لادا جرانتا موديل 2020 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، وتتوفر بنسختين، الأولى بناقل حركة يدوي 5 سرعات يولد قوة 87 حصانا، والثانية بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات يولد قوة 98 حصانا، مع خزان وقود سعة 50 لترا ومعدل استهلاك اقتصادي يبلغ حوالي 7 لتر لكل 100 كم.

تتميز السيارة لادا جرانتا موديل 2020، بأبعاد عملية تجعلها مناسبة للمدن، حيث يبلغ طولها 4.26 متر وعرضها 1.7 متر، وتنفرد بشنطة خلفية واسعة سعتها 520 لترا، مما يجعلها خيارا مفضلا للعائلات، مع خلوص أرضي جيد يساعدها على التعامل مع الطرق غير الممهدة بمرونة.

أما بالنسبة للأمان والرفاهية، فقد تم تزويد السيارة لادا جرانتا موديل 2020، بأنظمة أساسية مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق وتكييف هواء قوي وزجاج كهربائي أمامي.

لأما عن سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2020، فيتراوح بمتوسط سعر 320 الف جنيه، ومن الممكن ان يختلف بحسب الحالة الفنية للسيارة .

السيارات المستعملة سيارة جديدة لادا جرانتا موديل 2020 لادا جرانتا لادا جرانتا موديل 2020‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

ترشيحاتنا

الأجهزة الأمنية

القبض على شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر

البلوجر داليا فؤاد

الإفراج عن البلوجر داليا فؤاد عقب انتهاء فترة عقوبتها من تعاطي المخدرات

المتهم

استولى على أموال المواطنين.. القبض على نصاب عدادات الكهرباء في القاهرة

بالصور

عيد الحب.. دراسة تكشف كم مرة يقع الإنسان في الحب الحقيقي؟

دراسة تكشف كم مرة يقع الإنسان فى الحب الحقيقى؟
دراسة تكشف كم مرة يقع الإنسان فى الحب الحقيقى؟
دراسة تكشف كم مرة يقع الإنسان فى الحب الحقيقى؟

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد