سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة لادا جرانتا موديل 2020‏.

تأتي لادا جرانتا موديل 2020 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، وتتوفر بنسختين، الأولى بناقل حركة يدوي 5 سرعات يولد قوة 87 حصانا، والثانية بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات يولد قوة 98 حصانا، مع خزان وقود سعة 50 لترا ومعدل استهلاك اقتصادي يبلغ حوالي 7 لتر لكل 100 كم.

تتميز السيارة لادا جرانتا موديل 2020، بأبعاد عملية تجعلها مناسبة للمدن، حيث يبلغ طولها 4.26 متر وعرضها 1.7 متر، وتنفرد بشنطة خلفية واسعة سعتها 520 لترا، مما يجعلها خيارا مفضلا للعائلات، مع خلوص أرضي جيد يساعدها على التعامل مع الطرق غير الممهدة بمرونة.

أما بالنسبة للأمان والرفاهية، فقد تم تزويد السيارة لادا جرانتا موديل 2020، بأنظمة أساسية مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق وتكييف هواء قوي وزجاج كهربائي أمامي.

لأما عن سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2020، فيتراوح بمتوسط سعر 320 الف جنيه، ومن الممكن ان يختلف بحسب الحالة الفنية للسيارة .