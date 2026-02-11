قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم.. والمسؤولية بموقع القرار
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
الخارجية التركية: تصريحات فيدان حرفت.. ومستمرون في التعاون البناء مع العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| BYD تقاضي الحكومة الأمريكية.. وطرح جيب ريكون 2026

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

جيب تطرح أيقونتها الكهربائية ريكون موديل 2026

​كشفت جيب رسميًا عن طراز "ريكون" (Recon) لعام 2026، وهي الوريث الكهربائي لروح المغامرة في رانجلر. تعتمد السيارة على منصة "STLA Large" بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 650 حصانًا، مع تسارع مذهل من 0 إلى 100 كم/س في غضون 3.6 ثانية فقط. صممت جيب هذه السيارة لتكون رفيقة الرحلات الصعبة، حيث زودتها ببطارية سعة 100.5 كيلووات ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 402 كم، مع نظام شحن سريع يرفع طاقتها من 5% إلى 80% خلال 28 دقيقة، لتمنح المغامرين أداءً قويًا دون انبعاثات.

ريفيان تكشف موعد طرح أحدث سيارة كهربائية

​أعلنت شركة ريفيان الأمريكية أن طرازها المرتقب "R2" قد دخل مرحلة الاختبارات النهائية، استعدادًا لإطلاقه الرسمي في النصف الأول من عام 2026. تهدف ريفيان من خلال هذه السيارة إلى تقديم خيارًا أكثر اقتصادية لمنافسة تسلا، حيث من المتوقع أن تبدأ الأسعار من 45,000 دولار. سيبدأ التسليم الفعلي للعملاء في الربع 2 من عام 2026، مع خطط طموحة لتوسيع انتشارها عالميًا ليشمل أسواق الشرق الأوسط بحلول نهاية العام نفسه.

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

في خطوة جريئة جدًا، رفعت شركة BYD الصينية دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية، طاعنة في شرعية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس ترامب. تستند الشركة في دعواها إلى أن الإدارة الأمريكية تجاوزت صلاحياتها القانونية بموجب قانون "IEEPA"، وتطالب باسترداد كافة المبالغ التي دفعتها منذ أبريل 2025 مع الفوائد. تمثل هذه القضية منعطفًا قضائيًا مهمًا قد يغير قواعد اللعبة التجارية بين الصين وأمريكا في قطاع الطاقة النظيفة.

كورفيت تطرح سيارة C8 E-Ray معدلة بقوة تتجاوز 1500 حصان

​أطلقت شركة التعديل الشهيرة SVE نسخة "Yenko" المرعبة من طراز كورفيت C8 E-Ray، حيث تم رفع قوتها إلى رقم فلكي يبلغ 1564 حصانًا. شمل التعديل إضافة زوجًا من شواحن التيربو المزدوجة وترقية ناقل الحركة وأنظمة التبريد بالكامل لتتحمل هذا الأداء الانفجاري. يقتصر الإنتاج على 50 نسخة فقط، مما يجعلها واحدة من أندر وأقوى السيارات الهجينة في العالم، القادرة على سحق أرقام التسارع التقليدية سحقًا تامًا.

بي واي دي تطلق سيارة لمنافسة لاند كروزر بقوة 784 حصانًا

​كشفت BYD عن عملاقها الجديد "Great Tang" موديل 2026، المصمم خصيصًا لتهديد عرش تويوتا لاند كروزر في فئة الـ SUV الفاخرة. السيارة مزودة بمنظومة دفع هجينة تولد قوة 784 حصانًا، مع نظام تعليق متطور يضمن راحة فائقة على الطرق الممهدة وقدرات استثنائية في الصحراء. يهدف الصانع الصيني من خلال هذا الطراز إلى تقديم توازنًا مثاليًا بين الفخامة الداخلية والقوة الميكانيكية الجبارة بـسعر تنافسي يهز أركان السوق العالمي.

أخبار السيارات سيارات كهربائية جيب ريكون ريفيان R2 كورفيت C8 E Ray

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

ترشيحاتنا

شراكة جديدة لتعزيز التمويل العقاري في مصر.. تفاصيل

شراكة جديدة لتعزيز التمويل العقاري في مصر.. تفاصيل

المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي: خدمت مصر بتكليف وتشريف وأشكر القيادة السياسية

اداء مالى

بنوك حكومية تتجه صعودا في أرباحها وتعزز مؤشرات النمو خلال 2025

بالصور

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد