أخبار السيارات| BYD تقاضي الحكومة الأمريكية.. وطرح جيب ريكون 2026

​كشفت جيب رسميًا عن طراز "ريكون" (Recon) لعام 2026، وهي الوريث الكهربائي لروح المغامرة في رانجلر. تعتمد السيارة على منصة "STLA Large" بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 650 حصانًا، مع تسارع مذهل من 0 إلى 100 كم/س في غضون 3.6 ثانية فقط. صممت جيب هذه السيارة لتكون رفيقة الرحلات الصعبة، حيث زودتها ببطارية سعة 100.5 كيلووات ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 402 كم، مع نظام شحن سريع يرفع طاقتها من 5% إلى 80% خلال 28 دقيقة، لتمنح المغامرين أداءً قويًا دون انبعاثات.

​أعلنت شركة ريفيان الأمريكية أن طرازها المرتقب "R2" قد دخل مرحلة الاختبارات النهائية، استعدادًا لإطلاقه الرسمي في النصف الأول من عام 2026. تهدف ريفيان من خلال هذه السيارة إلى تقديم خيارًا أكثر اقتصادية لمنافسة تسلا، حيث من المتوقع أن تبدأ الأسعار من 45,000 دولار. سيبدأ التسليم الفعلي للعملاء في الربع 2 من عام 2026، مع خطط طموحة لتوسيع انتشارها عالميًا ليشمل أسواق الشرق الأوسط بحلول نهاية العام نفسه.

في خطوة جريئة جدًا، رفعت شركة BYD الصينية دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية، طاعنة في شرعية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس ترامب. تستند الشركة في دعواها إلى أن الإدارة الأمريكية تجاوزت صلاحياتها القانونية بموجب قانون "IEEPA"، وتطالب باسترداد كافة المبالغ التي دفعتها منذ أبريل 2025 مع الفوائد. تمثل هذه القضية منعطفًا قضائيًا مهمًا قد يغير قواعد اللعبة التجارية بين الصين وأمريكا في قطاع الطاقة النظيفة.

​أطلقت شركة التعديل الشهيرة SVE نسخة "Yenko" المرعبة من طراز كورفيت C8 E-Ray، حيث تم رفع قوتها إلى رقم فلكي يبلغ 1564 حصانًا. شمل التعديل إضافة زوجًا من شواحن التيربو المزدوجة وترقية ناقل الحركة وأنظمة التبريد بالكامل لتتحمل هذا الأداء الانفجاري. يقتصر الإنتاج على 50 نسخة فقط، مما يجعلها واحدة من أندر وأقوى السيارات الهجينة في العالم، القادرة على سحق أرقام التسارع التقليدية سحقًا تامًا.

​كشفت BYD عن عملاقها الجديد "Great Tang" موديل 2026، المصمم خصيصًا لتهديد عرش تويوتا لاند كروزر في فئة الـ SUV الفاخرة. السيارة مزودة بمنظومة دفع هجينة تولد قوة 784 حصانًا، مع نظام تعليق متطور يضمن راحة فائقة على الطرق الممهدة وقدرات استثنائية في الصحراء. يهدف الصانع الصيني من خلال هذا الطراز إلى تقديم توازنًا مثاليًا بين الفخامة الداخلية والقوة الميكانيكية الجبارة بـسعر تنافسي يهز أركان السوق العالمي.