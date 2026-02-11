رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

أعلنت سلطنة عمان رسميا أن يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026م هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية هلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير.

وأوضحت الجهات المختصة أن رؤية الهلال تعد شرطاً أساسياً لبدء الشهر الهجري في السلطنة، إلا أن الحسابات الفلكية الدقيقة أكدت أن القمر يغيب يوم الثلاثاء قبل غروب الشمس أو معها في جميع أرجاء عمان، ما يجعل رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة شرعا وفلكيا.

وبناء على ذلك، تقرر أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، على أن تبدأ غرة رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026م.

ويأتي هذا القرار في إطار نهج عماني واضح يقوم على المواءمة بين المتطلبات الشرعية المرتبطة برؤية الهلال، وبين المعطيات الفلكية القطعية التي تؤكد عدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس في معظم أرجاء الجزيرة العربية، بما يضمن دقة الإعلان ووضوحه للمواطنين والمقيمين.