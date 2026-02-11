قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
الخارجية التركية: تصريحات فيدان حرفت.. ومستمرون في التعاون البناء مع العراق
الدراويش في خطر.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة بالدوري
دعاء فاروق تشارك صورا مع دعاء عامر.. وتعلق: فكرة إن الصور حرام لم ترد في الإسلام
أخبار العالم

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة

علي لاريجاني
علي لاريجاني
هاجر رزق

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، إن طهران لم تتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة.

وأوضح لاريجاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تقتصر حصرا على الملف النووي ولا تشمل أي ملفات أخرى، مشددا على أن بلاده لن تجري أي مفاوضات بشأن قضايا غير نووية.

وأكد أن المباحثات ما تزال جارية، مشيرا إلى أن بعض دول المنطقة تبذل جهودا لدفعها نحو نتائج. 

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تتبع مبدأ التفاوض الإيجابي خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن اتخذت "مسارا عقلانيا" بدخولها المفاوضات.

وبخصوص التنازلات المرتقب أن تقدمها طهران في برنامجها النووي؛ استبعد لاريجاني التوافق حول الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، مبررا ذلك بالاحتياجات الطاقية.

علي لاريجاني الولايات المتحدة المفاوضات الملف النووي قضايا غير نووية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

