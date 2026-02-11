المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، إن طهران لم تتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة.

وأوضح لاريجاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تقتصر حصرا على الملف النووي ولا تشمل أي ملفات أخرى، مشددا على أن بلاده لن تجري أي مفاوضات بشأن قضايا غير نووية.

وأكد أن المباحثات ما تزال جارية، مشيرا إلى أن بعض دول المنطقة تبذل جهودا لدفعها نحو نتائج.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تتبع مبدأ التفاوض الإيجابي خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن اتخذت "مسارا عقلانيا" بدخولها المفاوضات.

وبخصوص التنازلات المرتقب أن تقدمها طهران في برنامجها النووي؛ استبعد لاريجاني التوافق حول الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، مبررا ذلك بالاحتياجات الطاقية.