تعاون عقاري جديد في العاصمة الإدارية لتعزيز خدمات التشغيل متعددة الاستخدامات

شهدت القاهرة توقيع شراكة استراتيجية بين إحدى شركات التطوير العقاري وصندوق استثمار يعمل في إدارة وتشغيل الأصول العقارية، بهدف تقديم خدمات تشغيل وإدارة متكاملة داخل عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وغرب القاهرة والساحل الشمالي.

تم بموجب الاتفاق إسناد تشغيل وإدارة شقق فندقية داخل مشروعين سكنيين بمنطقة R7 في العاصمة الإدارية، على مساحات تتجاوز 70 فدانًا وبإجمالي يقارب 3,500 وحدة سكنية، مع خطط تسليم ممتدة حتى عام 2027، وذلك في إطار توجه لتقديم خدمات فندقية داخل المجتمعات السكنية بما يعزز القيمة الاستثمارية للوحدات.

كما تم الاتفاق على التعاون في مشروع تجاري إداري طبي بمدينة الشيخ زايد على مساحة تقارب 33,600 متر مربع ويضم 545 وحدة متنوعة، لاستقطاب أنشطة تجارية رئيسية تدعم الخدمات اليومية داخل المشروع.

يأتي هذا التحرك في ظل تنامي الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن والخدمات والتشغيل الاحترافي، بما يواكب تطورات السوق العقاري.

ويُذكر في هذا السياق أن Gates Developments أعلنت أن الشراكة تستهدف دعم منظومة التشغيل وتعظيم الاستفادة من محفظتها العقارية بالتعاون مع الجهات الاستثمارية المعنية.