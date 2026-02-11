قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
تعاون عقاري جديد في العاصمة الإدارية لتعزيز خدمات التشغيل متعددة الاستخدامات

أحمد عبد القوى

شهدت القاهرة توقيع شراكة استراتيجية بين إحدى شركات التطوير العقاري وصندوق استثمار يعمل في إدارة وتشغيل الأصول العقارية، بهدف تقديم خدمات تشغيل وإدارة متكاملة داخل عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وغرب القاهرة والساحل الشمالي.

تم بموجب الاتفاق إسناد تشغيل وإدارة شقق فندقية داخل مشروعين سكنيين بمنطقة R7 في العاصمة الإدارية، على مساحات تتجاوز 70 فدانًا وبإجمالي يقارب 3,500 وحدة سكنية، مع خطط تسليم ممتدة حتى عام 2027، وذلك في إطار توجه لتقديم خدمات فندقية داخل المجتمعات السكنية بما يعزز القيمة الاستثمارية للوحدات.

كما تم الاتفاق على التعاون في مشروع تجاري إداري طبي بمدينة الشيخ زايد على مساحة تقارب 33,600 متر مربع ويضم 545 وحدة متنوعة، لاستقطاب أنشطة تجارية رئيسية تدعم الخدمات اليومية داخل المشروع.

يأتي هذا التحرك في ظل تنامي الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن والخدمات والتشغيل الاحترافي، بما يواكب تطورات السوق العقاري.

ويُذكر في هذا السياق أن  Gates Developments أعلنت أن الشراكة تستهدف دعم منظومة التشغيل وتعظيم الاستفادة من محفظتها العقارية بالتعاون مع الجهات الاستثمارية المعنية.

عقار اداء مصر

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء توضح

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

