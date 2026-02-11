أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع

هنأ الإعلامي أحمد موسى الفريق أشرف سالم، بعد توليه وزارة الدفاع، مؤكدًا أن الجيش المصري هو من أقوى الجيوش في العالم.



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "طول ما انت ماشي صح هيتم تعطيلك واستهدافك ، اليوم الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي إحنا منتظرين كشعب العمل المبدع، خلاص نبدأ نشتغل".

وأضاف أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بـ 8 تكليفات وهيتم العمل على هذه التكليفات منها الصناعة والسياحة، مشيرا إلى أن تكليفات الرئيس واضحة ومحددة.

وتابع: عندنا إمكانيات نعمل كده، ودي طموحات الرئيس السيسي للبلد وللشعب، وافتتاح المتحف المصري الكبير كان العالم كله بيشاهده يعني عندنا الإمكانيات دي، وأي دولة النهارده بتحب تحط إيدها في إيد القوي إحنا النهارده الأمريكان والأوروبيين وتركيا والصين والأشقاء العرب معانا".

وأشار إلى أن مصر لديها توازن هائل للسلام في المنطقة، ومصر دائمًا دولة تتحدث عن السلام ، والسلام يحتاج قوة كبيرة تحميه، وجيشنا هو الضامن للأمن والأستقرار في المنطقة، وكل دولة تعلم قوتك وحضارتك وتاريخك وقوتك الناعمة وقوة الردع المتواجدة.

وذكر: "مصر معندهاش مشاكل مع حد، ودايمًا نكون عندنا تفاؤل ولو قعدت تقول هختار "فلان" مسؤول الناس هتفضل تقول ليه اختارت "فلان" لذلك كان يجب أن يتم اختيار الوزراء بهذا الشكل، واستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لم يكن من فراغ، إحنا عايشين في الشارع يا جماعة ، اصلي اللي عايش في الشارع غير اللي قاعد في التكييف، وشايفين اللي بيحصل".