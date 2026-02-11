مدرب برازيلي لضمك السعودي.. تفاصيل

أعلن نادي ضمك، التعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتولى كاريلي المسؤولية خلفا للمدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، وذلك في إطار سعي الإدارة إلى تحسين نتائج الفريق وتصحيح المسار الفني خلال المرحلة المقبلة.

ويتمتع كاريلي بخبرة تدريبية واسعة، حيث سبق له خوض تجارب تدريبية في الملاعب السعودية عبر ناديي الوحدة والاتحاد، إلى جانب قيادته لعدد من الأندية البرازيلية، كان آخرها نادي سانتوس البرازيلي، ما يعكس امتلاكه لسجل تدريبي حافل على المستويين المحلي والدولي.

