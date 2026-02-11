قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

BYD العالمية تدخل عالم الرياضة من خلال مانشستر سيتي.. تفاصيل

رياضة
رياضة
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة BYD الرائدة عالمياً في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وحلول التنقل المستدام، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي للسيارات للنادي.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الجانبين داخل وخارج الملعب. 

تُعد هذه الشراكة نموذجًا بارزًا للتعاون بين شركة تكنولوجية عالمية ونادٍ كروي أيقوني، حيث تجسد رؤية BYD متعددة الأبعاد في الابتكار، مع التزام مشترك بصياغة مستقبل أكثر استدامة.

وبجانب تزويد النادي بأسطول سيارات BYD وDENZA وعدد من المركبات الأخرى، ستقدّم BYD حلولًا متكاملة لشحن المركبات وبطاريات تخزين الطاقة فيCity Football Academy، المنشأة التي تحتضن فرق الرجال والسيدات وجميع فرق الأكاديمية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّحت ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة: BYD  “يجسّد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم قيم التميّز والابتكار والجرأة في تجاوز الحدود، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها هويةBYD . وتتجاوزهذه الشراكة إطار كرة القدم أو حلول التنقّل، لتعكس رؤية مشتركة بين الطرفين تهدف إلى إلهام الأفراد حول العالم من خلال تقنيات متقدمة تُعزّز التواصل، وتُشعل الشغف، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. وعندما يلتقي الابتكار بالشغف، يكون الأثر عالميًا بحق.”

عالم سرعة byd نادي مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

مروان الشافعي ينتهي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر» تمهيدًا لعرضه في المهرجانات السينمائية

مروان الشافعي ينتهي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر»

جائزة أفضل فيلم عربي من جمعية نقاد السينما المصريين لفيلم صوت هند رجب

جائزة أفضل فيلم عربي من جمعية نقاد السينما المصريين لفيلم صوت هند رجب

الفنان السوري الشامي

الشامي: نجاحي لا يؤذي أحدًا فبلاش تؤذوني.. وصراع الأجيال سُنة الحياة

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد