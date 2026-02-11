BYD العالمية تدخل عالم الرياضة من خلال مانشستر سيتي.. تفاصيل

أعلنت شركة BYD الرائدة عالمياً في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وحلول التنقل المستدام، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي للسيارات للنادي.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الجانبين داخل وخارج الملعب.

تُعد هذه الشراكة نموذجًا بارزًا للتعاون بين شركة تكنولوجية عالمية ونادٍ كروي أيقوني، حيث تجسد رؤية BYD متعددة الأبعاد في الابتكار، مع التزام مشترك بصياغة مستقبل أكثر استدامة.

وبجانب تزويد النادي بأسطول سيارات BYD وDENZA وعدد من المركبات الأخرى، ستقدّم BYD حلولًا متكاملة لشحن المركبات وبطاريات تخزين الطاقة فيCity Football Academy، المنشأة التي تحتضن فرق الرجال والسيدات وجميع فرق الأكاديمية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّحت ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة: BYD “يجسّد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم قيم التميّز والابتكار والجرأة في تجاوز الحدود، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها هويةBYD . وتتجاوزهذه الشراكة إطار كرة القدم أو حلول التنقّل، لتعكس رؤية مشتركة بين الطرفين تهدف إلى إلهام الأفراد حول العالم من خلال تقنيات متقدمة تُعزّز التواصل، وتُشعل الشغف، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. وعندما يلتقي الابتكار بالشغف، يكون الأثر عالميًا بحق.”