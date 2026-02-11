محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب

تجمع المحتجون ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولقائه بالرئيس دونالد ترامب، خارج أسوار البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، و هتفوا ضده بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووصف المحتجون الذين استطاعوا الاقتراب من البيت الأبيض على الرغم من وجود الحواجز وإغلاق الطرق، نتنياهو بـ"مجرم حرب" و"مرتكب إبادة جماعية".

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت سيارة دفع رباعي سوداء تحمل أعلاما إسرائيلية وأمريكية نتنياهو عبر طريق جانبي من بلير هاوس وهو بيت ضيافة قريب تقيم فيه كبار الشخصيات الزائرة.

ويأتي اللقاء بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، وأعلن ترامب بعدها عن جولة ثانية ستعقبها.