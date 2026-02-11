أحمد موسى يشيد بتعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع ويؤكد: الجيش المصري صمام أمان الوطن

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن خالص تهانيه للفريق أشرف سالم بمناسبة توليه حقيبة وزارة الدفاع، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب استمرار اليقظة وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، تناول موسى أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة المصرية في حماية حدود البلاد وصون مقدراتها، مؤكدًا أن الجيش المصري يُصنّف ضمن أقوى الجيوش على مستوى العالم، بما يمتلكه من جاهزية قتالية عالية وتسليح متطور وكوادر مدربة على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن قوة الدولة المصرية تستند إلى منظومة متكاملة، في مقدمتها المؤسسة العسكرية التي تمثل الدعامة الأساسية للأمن القومي، موضحًا أن امتلاك قوة ردع فعالة لا يعني السعي إلى الصراع، بل يعكس التزامًا راسخًا بحماية السلام وترسيخ الاستقرار في محيط مضطرب. وأضاف أن السلام الحقيقي يحتاج إلى قوة تحميه وتحافظ عليه، وهو ما تدركه الدولة المصرية جيدًا في سياستها الخارجية.

وأكد موسى أن مصر تنتهج نهجًا متوازنًا في علاقاتها الدولية، حيث تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف القوى العالمية، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة أو القارة الآسيوية، إلى جانب عمقها العربي والأفريقي، مشددًا على أن هذا التوازن يعكس ثقل القاهرة السياسي ومكانتها الاستراتيجية.

ولفت إلى أن قوة مصر لا تتجسد فقط في قدراتها العسكرية، وإنما تمتد إلى تاريخها العريق وحضارتها الممتدة لآلاف السنين، فضلًا عن تأثيرها الثقافي والإعلامي، وهو ما يُعرف بالقوة الناعمة التي تعزز حضورها الإقليمي والدولي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، للحفاظ على مسيرة الاستقرار والتنمية، وضمان استمرار الدور المصري الفاعل في محيطه الإقليمي والدولي.