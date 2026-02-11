قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشيد بتعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع ويؤكد: الجيش المصري صمام أمان الوطن

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن خالص تهانيه للفريق أشرف سالم بمناسبة توليه حقيبة وزارة الدفاع، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب استمرار اليقظة وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، تناول موسى أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة المصرية في حماية حدود البلاد وصون مقدراتها، مؤكدًا أن الجيش المصري يُصنّف ضمن أقوى الجيوش على مستوى العالم، بما يمتلكه من جاهزية قتالية عالية وتسليح متطور وكوادر مدربة على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن قوة الدولة المصرية تستند إلى منظومة متكاملة، في مقدمتها المؤسسة العسكرية التي تمثل الدعامة الأساسية للأمن القومي، موضحًا أن امتلاك قوة ردع فعالة لا يعني السعي إلى الصراع، بل يعكس التزامًا راسخًا بحماية السلام وترسيخ الاستقرار في محيط مضطرب. وأضاف أن السلام الحقيقي يحتاج إلى قوة تحميه وتحافظ عليه، وهو ما تدركه الدولة المصرية جيدًا في سياستها الخارجية.

وأكد موسى أن مصر تنتهج نهجًا متوازنًا في علاقاتها الدولية، حيث تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف القوى العالمية، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة أو القارة الآسيوية، إلى جانب عمقها العربي والأفريقي، مشددًا على أن هذا التوازن يعكس ثقل القاهرة السياسي ومكانتها الاستراتيجية.

ولفت إلى أن قوة مصر لا تتجسد فقط في قدراتها العسكرية، وإنما تمتد إلى تاريخها العريق وحضارتها الممتدة لآلاف السنين، فضلًا عن تأثيرها الثقافي والإعلامي، وهو ما يُعرف بالقوة الناعمة التي تعزز حضورها الإقليمي والدولي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، للحفاظ على مسيرة الاستقرار والتنمية، وضمان استمرار الدور المصري الفاعل في محيطه الإقليمي والدولي.

مؤسسات الدولة مصر السيسي أحمد موسى صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

ترشيحاتنا

قانون العمل الجديد

بين الحوكمة والحماية.. كيف أعاد قانون العمل الجديد ضبط قواعد إلحاق العمالة؟

مجلس النواب

برلماني: التعديل الوزاري فرصة لتعزيز التنمية وتلبية احتياجات المواطن

مجلس النواب

نواب البرلمان: الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تاريخية لتنفيذ تكليفات الرئيس وتحقيق التنمية المستدامة

بالصور

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد