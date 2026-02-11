رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

بدأت الجولة التفقدية بعرض تفصيلى عن تطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الأكاديمية والتى تسهم فى تأهيل الدارسين من العسكريين والمدنيين من مصر والدول الشقيقة والصديقة .

أعقبها قيام الفريق أحمد خليفة بجولة تفقدية داخل كليتى القادة والأركان والحرب العليا اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والبرامج التدريبية المتطورة التى تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات .

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمنظومة التأهيل داخل الأكاديمية وما تضمه من إمكانات ونظم تكنولوجية متطورة مواكبة للتقدم العلمى والتقنى لتأهيل الدارسين فى شتى التخصصات بما يمكنهم من أداء كافة المهام والمسئوليات التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدراته .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.