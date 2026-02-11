أكد رئيس وزراء اليونان، على أهمية حل الدولتين من أجل استقرار الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ‏رئيس وزراء اليونان:" لا ندعم أي خطوة لضم ⁧‫قطاع غزة‬⁩ إلى إسرائيل".

وأضاف رئيس وزراء اليونان:" توسيع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية يقوض عملية السلام".

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى الجانب المصري لمعبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وصول دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم إلى الأراضي المصرية، وذلك في حدود الساعة الواحدة إلا 10 دقائق من ظهر اليوم.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحالات المصابة الأولى بدأت في الدخول إلى الجانب المصري من المعبر في ذلك التوقيت.

وأشار أبو زيد إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار التحديثات المستمرة المرتبطة بحركة المواطنين الفلسطينيين، سواء الوافدين إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة لتلقي العلاج، أو العائدين إلى القطاع من جديد.