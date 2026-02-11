تلميذ ابتدائى بالوادي الجديد يساهم بكل مدخراته لمساعدة أهالى غزة

ساهم التلميذ يزيد محمد عمارة بالصف الثالث الابتدائي من إدارة الفرافرة التعليمية فى محافظة الوادي الجديد، بمدخرات حصالته بحملة التبرع لقافلة الوادي الجديد للمساعدات الإنسانية التي انطلقت صباح اليوم، لدعم الأشقاء في قطاع غزة لنقل الأسطول الثاني لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة من محافظة الوادي الجديد إلى قطاع غزة، وسط مسيرةٍ حافلة يتقدمها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ويشاركُ أجواءها قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الأحزاب السياسية، والعاملين بالقطاع الحكومي .

تدشين 25 حاوية تضم 450 طن مساعدات غذائية

ودشّن المحافظ انطلاق القوافل من أمام النصب التذكارى ومجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد، مُصرّحًا أن القافلة تشمل (25) حاوية تمور بإجمالي (450 طن) مساعدات للأشقاء في فلسطين، مثمنًا المشاركة المُشرّفة لجميع أبناء وأطياف شعب الوادي الجديد في هذا العمل الجليل، وفي مقدمتهم مجمع التمور التابع للمحافظة والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني شريكة التنمية وشركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استكمالًا ودعمًا لموقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.