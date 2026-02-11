بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي

أحرز محمد علي بن رمضان أولى أهدافه في بطولة الدوري المصري بقميص المارد الأحمر في شباك الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ونجح بن رمضان في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 31 بعد تمريرة من حسين الشحات ترتطم بدفاعات الإسماعيلي لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وشهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين كلا الفريقين حيث نجح الإسماعيلي في شن بعض الهجمات دون تحقيق خطورة حقيقية يقابلها محاولات من الأهلي لاختراق دفاعات الإسماعيلي دون جدوى.







ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع، إليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات في الوسط، أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش في الهجوم.

بينما الإسماعيلي يخوض المباراة بتشكيل مكون من:-

حارس مرمى.. أحمد عادل

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر , عبد اللّٰه محمد.

الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، إريك تراوري ، إبراهيم النجعاوي.

الهجوم .. نادر فرج ، مروان حمدي.