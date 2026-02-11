قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
أسماء عبد الحفيظ

السبانخ من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والألياف والفيتامينات، إلا أن البعض قد لا يفضل طعمها التقليدي. لذلك تُعد طريقة إعداد السبانخ بالصلصة البيضاء من الوصفات المميزة التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والمذاق الكريمي اللذيذ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للغداء أو العشاء.

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت

فيما يلي طريقة التحضير بالتفصيل للحصول على نتيجة ناجحة من أول مرة، للشيف مصطفى العمدة.

مكونات السبانخ

سبانخ 
  • كيلوجرام من السبانخ الطازجة المغسولة والمقطعة
  • بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
  • فصان من الثوم المفروم
  • ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • رشة جوزة الطيب اختياري
  • ثانيًا: مكونات الصلصة البيضاء
  • ملعقتان كبيرتان من الزبدة
  • ملعقتان كبيرتان من الدقيق
  • كوبان من الحليب الدافئ
  • ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة
  • نصف كوب من الجبن المبشور موزاريلا أو رومي

طريقة عمل السبانخ

سبانخ 
  1. في مقلاة على نار متوسطة، يُضاف الزيت ثم يُقلب البصل حتى يذبل ويصبح شفافًا.
    يُضاف الثوم ويُقلب لثوانٍ قليلة حتى تفوح رائحته دون أن يتحول لونه.
  2. تُضاف السبانخ تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تذبل تمامًا وتفقد حجمها.
    تُترك على نار هادئة لمدة خمس إلى سبع دقائق حتى تنضج، ثم تُتبل بالملح والفلفل.
    إذا وُجدت كمية زائدة من الماء، يُفضل تصفيتها جيدًا.
  3. في قدر على نار متوسطة، تُذاب الزبدة ثم يُضاف الدقيق مع التقليب المستمر لمدة دقيقة حتى يمتزج دون أن يتغير لونه.
  4. يُضاف الحليب الدافئ تدريجيًا مع الخفق المستمر بمضرب يدوي لتفادي تكوّن التكتلات.
    يُترك الخليط حتى يثخن قوامه ويصبح ناعمًا وكريميًا.
  5. يُضاف الملح والفلفل الأبيض، ثم يُضاف الجبن المبشور ويُقلب حتى يذوب تمامًا.
  6. تُوضع السبانخ في صينية فرن، ثم تُسكب فوقها الصلصة البيضاء بالتساوي.
    يمكن خلط المكونات معًا أو تركها على شكل طبقات حسب الرغبة.
  7. تُرش طبقة إضافية من الجبن على الوجه، ثم تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة تقريبًا، حتى يكتسب الوجه لونًا ذهبيًا جميلًا.

نصائح لنجاح الوصفة

سبانخ 
  • يُفضل تصفية السبانخ جيدًا من الماء الزائد.
  • يجب الاستمرار في تقليب الصلصة البيضاء أثناء إضافة الحليب لتجنب التكتل.
  • استخدام الحليب الدافئ يمنح قوامًا أنعم وأفضل.
  • يمكن إضافة مكعبات دجاج أو لحم مفروم لإعداد وجبة أكثر غنى.
سبانخ سبانخ بالوايت طريقة عمل سبانخ مكونات السبانخ طريقة عمل السبانخ طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت

