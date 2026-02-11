المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته

قال عبد الكريم الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولًا، إنّ الهجوم الذي نفذته عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على مبنى إداري في محافظة شبوة يُعد "انفلاتًا أمنيًا واضحًا"، مشددًا على أن محافظ المحافظة يتحمل نتيجة ما جرى، لا سيما بعد التزامه بالتكفل بكافة الأطراف المسلحة واحتواء الوضع.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعبير السلمي عن المطالب والاحتجاجات حق مكفول، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية، ومن بينها مدير مكتب رئيس الجمهورية، أبدت استعدادًا خاصًا للتعامل مع أي مطالب عبر قنوات تفاهم رسمية لاحتوائها.

وشدد، على أن خروج قوات مسلحة مدججة بالكلاشنكوف والقنابل ومواجهتها للوحدات الأمنية يمثل تصعيدًا خطيرًا لا يمكن تبريره.

وحذر الآنسي من خطورة استمرار الوضع دون احتواء سريع، داعيًا قبائل شبوة إلى التدخل لاحتواء الموقف قبل تفاقمه.

وأشار إلى أن محافظة شبوة تُعد من المحافظات التي تنشط فيها قيادات مؤثرة من تنظيم القاعدة، ليس على مستوى المحافظة فحسب بل في المنطقة عمومًا.

