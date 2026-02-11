أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025

شهدت أسعار الذهب في السعودية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 11-2-2025، متأثرة بتحركات سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 534 ريالًا، فيما بلغت الأونصة العالمية نحو 5062.52 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24: 610.25 ريال

سعر جرام الذهب عيار 22: 559.50 ريال

سعر جرام الذهب عيار 21: 534.00 ريالا

سعر جرام الذهب عيار 18: 457.75 ريال

سعر جرام الذهب عيار 14: 356.00 ريالا

سعر جرام الذهب عيار 12: 305.25 ريال

سعر الجنيه الذهب: 4272.50 ريال

سعر الأونصة بالريال السعودي: 18984.50 ريال

سعر الأونصة عالميًا: 5062.52 دولار

أسعار أعيرة الذهب في السعودية

سجل عيار 24، الأعلى نقاءً في سوق الذهب، نحو 610.25 ريال للجرام، ويُستخدم عادة في السبائك والاستثمارات طويلة الأجل.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 559.50 ريال للجرام، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات الذهبية في دول الخليج.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق العربية، فقد سجل نحو 534 ريالًا للجرام، ويُعد المعيار الرئيسي لتسعير المشغولات والسبائك الصغيرة.

وسجل عيار 18 نحو 457.75 ريال للجرام، وهو العيار الأكثر استخدامًا في الحُلي الحديثة والمشغولات الدقيقة.

فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 356 ريالًا للجرام، بينما سجل عيار 12 نحو 305.25 ريال للجرام، ويستخدمان في المشغولات الاقتصادية والإكسسوارات الذهبية.

أما الجنيه الذهب فقد بلغ نحو 4272.50 ريال، بينما سجلت الأونصة بالريال السعودي نحو 18984.50 ريال، بالتزامن مع وصول الأونصة عالميًا إلى 5062.52 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق المالية العالمية واتجاهات السياسة النقدية.