وزير الخارجية السعودي يزور أثيوبيا ويلتقي آبي أحمد



وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى إثيوبيا، حيث سيعقد اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد .

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية السعودية ؛ فمن المقرر أن يناقش الطرفان التطورات المتسارعة في المنطقة.

وفي سياق آخر؛ أصدرت وزارة الخارجية السعودية البيان المشترك بشأن اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال البيان إن السعودية استضافت اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في الرياض، وذلك في 9 فبراير 2026.

وافتتح الاجتماع نائب وزير خارجية السعودية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، الذي ترأس الاجتماع بشكل مشترك مع مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا السفير توم باراك.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للمملكة على استضافة الاجتماع وعلى دورها المتواصل في دعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

ورحب المشاركون، بحسب البيان، بالاتفاق الشامل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الخاصة بالاندماج المدني والعسكري لشمال شرق سوريا.

وأشاروا إلى نية الحكومة السورية المعلنة تولي القيادة الوطنية لجهود مكافحة داعش، وأعربوا عن تقديرهم للتضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش، كما شكر المشاركون حكومة العراق على قيادتها المستمرة لحملة هزيمة داعش.

وأعاد المشاركون التأكيد على أولوياتهم، والتي تشمل النقل السريع والآمن لمحتجزي داعش، وإعادة رعايا الدول الثالثة إلى أوطانهم، وإعادة دمج العائلات من مخيمي الهول وروج بكرامة إلى مجتمعاتهم الأصلية.

بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع دمشق وبغداد بشأن مستقبل حملة دحر داعش في سوريا والعراق، كما رحب المشاركون بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التحالف الدولي لهزيمة داعش.