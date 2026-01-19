وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية يوم الاثنين، أن الوزير فيصل بن فرحان، أجرى مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها إن بن فرحان أجرى اتصالًا هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وأضاف البيان أن الاتصال بين بن فرحان وروبيو، تناول آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أجرى وزير الخارجية السعودي مباحثات مع نظرائه في الأردن وتركيا وباكستان، حول المستجدات الراهنة في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.