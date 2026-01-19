انفجار قوي يضرب فندقا بوسط كابول وسط سقوط ضحايا وإصابة مواطنين صينيين

تسبب انفجار وقع في فندق بوسط العاصمة الأفغانية كابول في سقوط عدد من ضحايا وإصابة مواطنين صينيين اثنين بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبدالمتين قاني- وفق ما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم /الاثنين/- إن الانفجار وقع في منطقة فندقية بمنطقة "شهر نو" بوسط العاصمة.

وأفادت تقارير بمقتل ضابط أمن أفغاني جراء الانفجار وإصابة مواطنين صينيين اثنين ونقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة. فيما لم يتم الكشف بعد عن سبب وقوع الانفجار.