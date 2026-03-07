منظومة الشكاوى الحكومية: الأوقاف من الوزارات ذات الأداء المتميز في التعامل مع المواطنين

أصدرت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تقريرًا عن أداء الوزارات المختلفة في التعامل مع شكاوى المواطنين لشهر فبراير 2026.

وكشف التقرير عن أداء متميز لـ الأوقاف في التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة خلال الشهر المذكور.

أعد التقرير الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، وانتهى إلى أن وزارة الأوقاف تعاملت مع ١٤١٧ شكوى وطلبًا خلال الشهر، وتمكنت من حسم أغلبها على نحو يعكس سرعة الاستجابة للشكاوى ومعالجة أسبابها.

وأشار التقرير إلى أن جهود الوزارة تأتي ضمن توجهها المستمر نحو تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بالأداء الدعوي للأئمة، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم المجتمعية.

كما لفت التقرير إلى أن وزارة الأوقاف حققت نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والاستجابة لها، وذلك ضمن عدد من الوزارات التي أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.