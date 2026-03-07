قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

294 شهيدا و1023 جريحا.. ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته في 2 مارس

غارات الاحتلال على لبنان

محمد على

قالت  وزارة الصحة اللبنانية بأن 294 شهيدا و1023 جريحا هو عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته في 2 مارس.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت، أن غارات إسرائيلية استهدفت شرق لبنان، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية كوماندوز، أسفرت عن مقتل 41 شخصاً. وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة وغارات جوية خلال الليل، عقب إنزال القوات الإسرائيلية واشتباكها مع مسلحين محليين.
كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب وشرق لبنان خلال الليل وحتى يوم السبت، في ظل استمرار اشتباكاته مع مقاتلي حزب الله في المنطقة.


اشتدت حملة القصف ليلة الجمعة عندما قصفت القوات الإسرائيلية بلدة النبي شيت في منطقة بعلبك الشرقية 12 مرة على الأقل، وقال حزب الله إن القوات الإسرائيلية تسللت إلى البلدة جواً.

أعلن الجيش اللبناني أن ثلاثة من جنوده قتلوا "نتيجة للقصف العنيف للعدو الذي رافق" عملية كوماندوز نفذتها القوات الإسرائيلية.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت إسرائيل تحذيرات بالإخلاء قبل شنّ غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان والضواحي الجنوبية لبيروت.

 ويُقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 300 ألف مدني لبناني قد نزحوا حتى الآن من قراهم في جنوب لبنان.

 ويوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، أن العدد الحقيقي للنازحين قد يكون أعلى بآلاف.

