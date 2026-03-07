مقتل شاب سوري جراء غارات إسرائيلية على ريف دمشق

أفادت مصادر في ريف دمشق بمقتل شاب من أبناء بلدة سرغايا جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته إحدى المقاتلات الإسرائيلية والتي شنت عدة غارات على جبل الخريبات المقابل لجرود سرغايا.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات إسرائيلية قامت بعملية إنزال قرب الحدود السورية اللبنانية بالتزامن مع تحليق مكثف للمروحيات والطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء المنطقة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأعقبت عملية الإنزال هذه اشتباكات عنيفة جرت بين مقاتلين من أبناء المنطقة والقوة الإسرائيلية التي توغلت في عمق الأراضي الجردية وسط قصف جوي شديد من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع متعددة في المنطقة وفي عمق جرود سرغايا الأمر الذي أسفر عن مقتل الشاب الذي صودف وجوده في محيط المنطقة المستهدفة.

وأشارت المصادر الأهلية إلى أن ما جرى من استهداف للمنطقة وسقوط ضحية من أهلها يأتي في سياق الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المناطق الحدودية حيث يستمر مسلسل القصف الإسرائيلي بشكل شبه يومي على الجرود والمناطق المحاذية للحدود مع لبنان ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة.