طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

تُعد ورقة اللحمة في الفرن من الأكلات المصرية الشهية التي تتميز بمذاق غني وطريقة تحضير بسيطة، كما أنها من الوصفات التي تنتشر على مائدة الغداء والعزائم.

وقدم الشيف حسن طريقة سهلة لتحضير ورقة اللحمة باستخدام شرائح اللحم مع الخضروات والتوابل، ثم طهيها داخل ورق الزبدة والفويل للحصول على لحم طري ونكهة مميزة.

طريقة عمل ورقة اللحمة

مكونات ورقة اللحمة:

كيلو لحم مقطع شرائح (يفضل موزة أو بيت كلو).

بطاطس مقطعة مكعبات.

بصل مقطع جوانح.

جزر مقطع شرائح.

فلفل أخضر أو ألوان.

ثوم مفروم.

ملعقة أو ملعقتان من الزبدة أو الزيت.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

بهارات لحمة.

رشة جوزة الطيب.

بابريكا.

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن:

ـ في وعاء كبير، ضعي شرائح اللحم مع البطاطس والبصل والجزر والفلفل، ثم أضيفي الثوم والبهارات والزبدة وقلّبي المكونات جيدًا حتى تتشرب التتبيلة.

ـ افردي طبقة من ورق الفويل في صينية الفرن، ثم ضعي فوقها ورق الزبدة.

ـ ضعي خليط اللحم والخضروات في منتصف ورق الزبدة.

ـ أغلقي ورق الزبدة بإحكام حول اللحم، ثم غطّي الصينية بالكامل بورق الفويل حتى لا يخرج البخار أثناء الطهي.

ـ أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة حوالي ساعتين حتى ينضج اللحم جيدًا ويصبح طريًا.

ـ تُقدم ورقة اللحمة ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة.

نصائح لنجاح ورقة اللحمة في الفرن

ـ اختيار قطعة لحم طرية مثل الموزة يساعد على الحصول على نتيجة أفضل.

ـ إحكام غلق الورقة خطوة مهمة للحفاظ على البخار داخلها.

ـ يمكن إضافة مكعب مرقة أو قليل من عصير الطماطم لزيادة النكهة.