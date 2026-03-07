مستقبل وطن: استقرار إمدادات الطاقة للمصانع ضرورة اقتصادية وأمن صناعي

أشاد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالتحركات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتأمين احتياطيات استراتيجية من المواد البترولية والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة يمثل أولوية اقتصادية وأمنًا صناعيًا في ظل الظرف الإقليمي المتأزم الذي تشهده المنطقة.

وأكد السلاب أن الحفاظ على تدفقات الطاقة إلى القطاع الصناعي، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والأسمنت والحديد وغيرها، يمثل ضرورة قصوى لا يجب المساس بها، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، ومنع أي قفزات غير مبررة في الأسعار نتيجة نقص المعروض.

وأشار أمين أمانة الصناعة بالحزب إلى أن القطاع الصناعي مر خلال فترات سابقة بتجارب صعبة شهدت انقطاعات جزئية في إمدادات الغاز لبعض المصانع الكبرى، وهو ما أثر حينها على الخطط الإنتاجية.

ودعا السلاب وزارة البترول إلى تقديم توضيح عاجل وحاسم بشأن الموقف الحالي، خاصة بعد الأنباء المتداولة حول توقف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، مطالبًا بالإعلان عن خططها على المدى القصير للتعامل مع أي فجوات محتملة في الإمدادات، وكذلك السيناريوهات البديلة حال استمرار الحرب لفترة أطول.

وأكد ضرورة ضمان عدم تكرار سيناريو تخفيف الأحمال على المصانع تحت أي ظرف، وعدم المساس بأسعار الطاقة للقطاع الإنتاجي في الوقت الراهن، مشددًا على أن الصناعة تمثل قاطرة النمو وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، والمنفذ الأهم لجلب العملة الصعبة عبر التصدير، وأن أي أعباء إضافية ستؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المصري.

وشدد محمد السلاب في ختام بيانه قائلًا: “نحن نعي حجم الضغوط العالمية، لكن الصناعة المصرية يجب أن تحافظ على استقرار الإنتاج قدر الإمكان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، فهذه المرحلة تتطلب تخفيف الأعباء عن المصانع، لأن أي اضطراب في الطاقة أو زيادة في تكلفتها سينعكس مباشرة على أسعار السلع وقدرة الشركات على المنافسة داخليًا وخارجيًا.”