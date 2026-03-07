برلمانية: تثبيت إرشادات السفر إلى مصر يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية ويعزز الثقة الدولية

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بنجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على مستوى إرشادات السفر إلى مصر دون أي تعديل من قبل عدد من الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، وذلك رغم التصعيد العسكري والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت في تصريحات لها أن هذا التطور يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن التحركات المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أسهمت في نقل صورة واضحة ودقيقة للمجتمع الدولي حول استقرار الأوضاع داخل مصر.

وأوضحت أن تثبيت إرشادات السفر، لا سيما من الجانب الأمريكي في 3 مارس، يحمل رسالة طمأنة مهمة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن مصر ما زالت تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضافت أن استمرار هذه الإرشادات دون تغيير يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، ويؤكد قدرة الدولة على تأمين المقيمين والزائرين، فضلاً عن جاهزية مؤسساتها للتعامل مع أي تطورات إقليمية.

واختتمت النائبة بيانها بتوجيه التحية لوزارة الخارجية وكافة مؤسسات الدولة على هذا الأداء الدبلوماسي الذي يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.