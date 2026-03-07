برلماني: تقديم الحوافز الضريبية والاستثمارية الطريق لتحسين البيئة الاقتصادية

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحسين الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين.

وعن آليات تحسين بيئة الاستثمار، أفاد" مسعود"، في تصريح لـ" صدى البلد"، بأنه لا بد من تقديم حوافز ضريبية واستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطوير القوانين المنظمة للاستثمار لتسريع الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين.

وأكد عضو النواب أن هذه الآليات تهدف إلى تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ مسارًا واضحًا من الإصلاحات الاقتصادية التدريجية والتراكمية بهدف إحداث تحول حقيقي في بيئة الأعمال، مشددًا على أن تحسين مناخ الاستثمار لا يتحقق عبر إجراءات سريعة أو حلول آنية، بل من خلال إصلاحات متواصلة على المستوى الجزئي تعالج التحديات بشكل منهجي.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة.