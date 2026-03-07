وزير الاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات يتفقان على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصادرات

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.



وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية وبما يسهم في تطوير الصناعة المصرية ودعم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.



وأشار إلى استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد الصناعات المصرية خلال المرحلة المقبلة بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.



ومن جانبه، أعرب المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تقدير الاتحاد للجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم القطاع الصناعي، مؤكدًا استعداد الاتحاد الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.



وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، بالإضافة إلى استعراض فرص التعاون لدعم سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



كما تم استعراض ما تم الاتفاق عليه مؤخراً والخاص بدراسة إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية، بحيث توفر تمويل مستدام للمصانع وتساعد على التوسع وزيادة الإنتاج.