قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات يتفقان على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصادرات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.


وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية وبما يسهم في تطوير الصناعة المصرية ودعم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.


وأشار إلى استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد الصناعات المصرية خلال المرحلة المقبلة بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.


ومن جانبه، أعرب المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تقدير الاتحاد للجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم القطاع الصناعي، مؤكدًا استعداد الاتحاد الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.


وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، بالإضافة إلى استعراض فرص التعاون لدعم سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.


كما تم استعراض ما تم الاتفاق عليه مؤخراً والخاص بدراسة إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية، بحيث توفر تمويل مستدام للمصانع وتساعد على التوسع وزيادة الإنتاج.

الصناعات تنافسية الصادرات الصناعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

محمد رمضان فى فيلم "أسد"

محمد رمضان يعلن عن الموعد الرسمي لعرض فيلمه الجديد "أسد"

العوضي وسامي وسعد

أزمة نمبر وان.. صراع شرس بين ياسمين والعوضي وسعد وسامي

مسلسل النص

مخرج مسلسل «النص» يوضح تصريحات المنتج ممدوح شاهين

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد