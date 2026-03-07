قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن نيتها في السيطرة على النفط الإيراني

هاجر رزق

أعلن المدير التنفيذي لمجلس هيمنة الطاقة الأمريكي جارود أجين ، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية.

وقال أجين لقناة "فوكس نيوز"، مجيبا على سؤال حول تأثير الصراع في إيران على أسعار النفط: "في نهاية المطاف، لن نضطر للقلق بشأن هذه المشاكل في مضيق هرمز لأننا سننتزع كل النفط من أيدي السلطات الإيرانية".

وألحقت الحرب الحالية أضرارا اقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز.

كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم، حالة "القوة القاهرة" بعد هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى وقف إنتاج أكبر مصانعها، كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير في السعودية.

وتشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة 8-11%، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت 92 دولارا لأول مرة منذ 12 أبريل 2024.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة "القوة القاهرة" إذا استمرت الأوضاع الراهنة. 

وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة.

وأضاف في مقابلة مع "فاينانشال تايمز"، أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق من أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

