الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حزب الله يأمر سكان كريات شمونة بالإخلاء الفوري..و استشهاد 3 عسكريين

حزب الله يستهدف الاحتلال
حزب الله يستهدف الاحتلال
محمد على

حذر حزب الله المستوطنين من البقاء في مستوطنتي "كريات شمونة" و"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة مطالبا إياهم بالإخلاء الفوري والابتعاد عن المنطقة .
كما ذكر  حزب الله أنه استهدف صباح اليوم موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية.

خلال ذلك قام طيران الاحتلال بقصف بلدة عربصاليم جنوب لبنان.


فيما قال الجيش اللبناني بمقتل 3 عسكريين بقصف أثناء الإنزال الإسرائيلي بالبقاع حيث رصدت وحدات الجيش الليلة ٤ طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.

 نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار.

تخللت الإنزالَ عمليةُ قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت، فيما استمرت العملية حتى نحو الساعة ٣:٠٠ فجرًا.

و استشهد ٣ عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية.
 

حزب الله المستوطنين كريات شمونة نهاريا

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

