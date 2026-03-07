حزب الله يأمر سكان كريات شمونة بالإخلاء الفوري..و استشهاد 3 عسكريين

حذر حزب الله المستوطنين من البقاء في مستوطنتي "كريات شمونة" و"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة مطالبا إياهم بالإخلاء الفوري والابتعاد عن المنطقة .

كما ذكر حزب الله أنه استهدف صباح اليوم موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية.

خلال ذلك قام طيران الاحتلال بقصف بلدة عربصاليم جنوب لبنان.



فيما قال الجيش اللبناني بمقتل 3 عسكريين بقصف أثناء الإنزال الإسرائيلي بالبقاع حيث رصدت وحدات الجيش الليلة ٤ طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.

نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار.

تخللت الإنزالَ عمليةُ قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت، فيما استمرت العملية حتى نحو الساعة ٣:٠٠ فجرًا.

و استشهد ٣ عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية.

