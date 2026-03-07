صديقى وحبيبى.. نادية الجندي تطلب من جمهورها الدعاء لـ هاني شاكر

وجهت الفنانة نادية الجندي رسالة لهاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء له.

وكتبت نادية الجندي، عبر حسابها على “فيسبوك”: “المطرب الكبير هاني شاكر صديقى وحبيبى وحبيب الملايين، ملايين القلوب التى أسعدتها فى مصر والعالم العربى تدعو لك بالشفاء العاجل إن شاء الله، ندعو الله أن يتقبل الدعـوات فى هذه الأيام المباركة”.

وأثارت الحالة الصحية للفنان هاني شاكر حالة من القلق لدى عشاقه ومحبيه، خاصة بعد إجراء عملية جراحية كبيرة.

وكشف مصدر مقرب من الفنان هاني شاكر لـ صدى البلد،" أن حالة هاني شاكر تشهد تحسنا بسيطا، وقام بالفعل بإجراء عملية جراحية كبيرة ولذلك ممنوع عنه الزيارات فى الوقت الحالى، ولم يقفد الوعي أو دخل فى غيبوية كما ردد البعض.

تعرض هاني شاكر لأزمة صحية

ويستكمل الفنان الكبير هاني شاكر العلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وأجرى الفنان هاني شاكر عملية جراحية، بعد تعرضه لنزيف بالقولون.